Вирус: нулевой пациент
Wink
Фильмы
Вирус: нулевой пациент
6.32013, Cabin Fever: Patient Zero
Ужасы, Фантастика90 мин18+

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Вирус: нулевой пациент (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Молодая компания отправляется на Карибские острова, чтобы оттянуться перед свадьбой одного из друзей. Но на берегу лазурного океана, посреди вечного лета и райского блаженства ребята обнаруживают очаг смертоносной болезни... Вскоре начинается отчет жертв... Удастся ли кому-нибудь выжить?

Страна
США, Доминикана
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.4 IMDb