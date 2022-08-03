6.32013, Cabin Fever: Patient Zero
Ужасы, Фантастика90 мин18+
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Вирус: нулевой пациент (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Молодая компания отправляется на Карибские острова, чтобы оттянуться перед свадьбой одного из друзей. Но на берегу лазурного океана, посреди вечного лета и райского блаженства ребята обнаруживают очаг смертоносной болезни... Вскоре начинается отчет жертв... Удастся ли кому-нибудь выжить?
СтранаСША, Доминикана
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- КЭРежиссёр
Кааре
Эндрюс
- МРАктёр
Митч
Райан
- БИАктёр
Брандо
Итон
- Актёр
Райан
Доноху
- Актёр
Шон
Эстин
- КГАктёр
Карри
Грэм
- ДМАктриса
Джиллиан
Мюррэй
- СДАктриса
Сольи
Дуран
- ЛХАктриса
Лидия
Хёрст
- КЛАктриса
Клодетт
Лали
- ДУСценарист
Джэйк
Уолл
- ИАПродюсер
Ивэн
Астровски
- ХППродюсер
Хайме
Пина
- ДМПродюсер
Джас
Манн
- ДТХудожница
Джина
Терк
- МПМонтажёр
Майкл
П. Мэйсон
- НЛОператор
Норм
Ли