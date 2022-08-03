Вирус: нулевой пациент (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодая компания отправляется на Карибские острова, чтобы оттянуться перед свадьбой одного из друзей. Но на берегу лазурного океана, посреди вечного лета и райского блаженства ребята обнаруживают очаг смертоносной болезни... Вскоре начинается отчет жертв... Удастся ли кому-нибудь выжить?

