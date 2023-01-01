Виридиана
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Виридиана

Виридиана (фильм, 1961) смотреть онлайн

6.91961, Viridiana
Драмы87 мин18+

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Сюжет

Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть её в своём замке до того, как она пострижётся в монахини. На самом деле дядя давно влюблён в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь.


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Информация

Страна
Испания, Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виридиана»

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