Виридиана (фильм, 1961) смотреть онлайн
6.91961, Viridiana
Драмы87 мин18+
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Сюжет
Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть её в своём замке до того, как она пострижётся в монахини. На самом деле дядя давно влюблён в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЛБРежиссёр
Луис
Бунюэль
- СПАктриса
Сильвия
Пиналь
- ФРАктёр
Франсиско
Рабаль
- Актёр
Фернандо
Рей
- ХКАктёр
Хосе
Кальво
- МЛАктриса
Маргарита
Лосано
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Мартин
- ВДАктриса
Виктория
Дзинни
- ЛЭАктёр
Луис
Эредия
- ХРАктёр
Хоакин
Роа
- ЛГАктриса
Лола
Гаос
- ХАСценарист
Хулио
Алехандро
- ЛБСц�енарист
Луис
Бунюэль
- БПСценарист
Бенито
Перес Гальдос
- ГАПродюсер
Густаво
Алатристе
- РМПродюсер
Рикардо
Муньос Суай
- ПППродюсер
Пере
Портабелья
- ФКХудожник
Франсиско
Кане
- ПдМонтажёр
Педро
дель Рей
- ХФОператор
Хосе
Фернандес Агуайо