Виридиана (фильм, 1961) смотреть онлайн

Сюжет

Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть её в своём замке до того, как она пострижётся в монахини. На самом деле дядя давно влюблён в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь.







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