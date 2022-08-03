Виктория
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Виктория

Виктория (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.42015, Victoria
Триллер, Мелодрама138 мин18+

О фильме

Виктория — испанская девушка, которая живет в Берлине. Однажды на выходе из клуба она знакомится с четырьмя парнями — Зонне, Боксером, Блинкером и Фусом. Ребята обещают ей показать «настоящий Берлин».

Страна
Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виктория»