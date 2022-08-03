Сын легендарного воина Конунга Вик совершенно не похож на своих собратьев-викингов. Он раза в три ниже любого из них. А самое главное – не обладает той нечеловеческой силой, которой славятся викинги. Но мозговитый Вик нашeл выход. Пока его собратья решают вопросы грубой силой, он проявляет смекалку, тем самым выручая товарищей из самых сложных ситуаций.

