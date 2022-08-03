Викинг Вик (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.42019, Vic the Viking and the Magic Sword
Мультфильм, Боевик78 мин6+
О фильме
Сын легендарного воина Конунга Вик совершенно не похож на своих собратьев-викингов. Он раза в три ниже любого из них. А самое главное – не обладает той нечеловеческой силой, которой славятся викинги. Но мозговитый Вик нашeл выход. Пока его собратья решают вопросы грубой силой, он проявляет смекалку, тем самым выручая товарищей из самых сложных ситуаций.
СтранаБельгия, Германия, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эрик
Казес
- ДМАктёр
Деклан
Миле-Хауэлл
- ДШАктёр
Давид
Шааль
- ВТАктриса
Виолет
Такер Стил
- ДЧАктёр
Джон
Ченсер
- ТБАктёр
Тим
Бентинк
- ДГАктёр
Дэвид
Гудж
- РСАктёр
Роланд
Стоун
- ЭСАктриса
Эва
Сэвэдж
- ДБАктёр
Дитмар
Бер
- КБАктёр
Конрад
Бошерц
- ЭКСценарист
Эрик
Казес
- ФЛСценарист
Фридерик
Ленуар
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- ЯБАктёр дубляжа
Ярослав
Бережнов