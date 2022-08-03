Викинг Вик
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Викинг Вик

Викинг Вик (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Vic the Viking and the Magic Sword
Мультфильм, Боевик78 мин6+

О фильме

Сын легендарного воина Конунга Вик совершенно не похож на своих собратьев-викингов. Он раза в три ниже любого из них. А самое главное – не обладает той нечеловеческой силой, которой славятся викинги. Но мозговитый Вик нашeл выход. Пока его собратья решают вопросы грубой силой, он проявляет смекалку, тем самым выручая товарищей из самых сложных ситуаций.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Викинг Вик»