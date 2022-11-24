Вихрь (фильм, 2021) смотреть онлайн

Снятая в формате сплит-скрин драма Гаспара Ноэ о двух стариках, доживающих свои последние дни в борьбе с возрастом и одиночеством – с Дарио Ардженто и Франсуазой Лебрун в главных ролях. Отец и Мать – престарелая семейная пара, живущая в своей парижской квартире. У него проблемы с сердцем, а книга о бессознательном в кинематографе, которую он пытается дописать, уже вряд ли будет закончена. У нее – прогрессирующая деменция, и она постоянно в поиске чего-то, о чем никак не может вспомнить. Они все еще любят друг друга, однако жизнь для них стала слишком тяжела. Но даже уговоры их сына Стефана переехать под постоянный присмотр врачей не убеждают их покинуть свой дом. онлайн в хорошем качестве





