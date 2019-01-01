Vice: Как мы будем работать в будущем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Чего ждать от технологий в будущем? Лишат ли они миллионы людей работы или наоборот создадут мощные инструменты, чтобы навсегда изменить мир? В связи с наступающей новой промышленной революцией ученые, предприниматели и политики бьют тревогу, предупреждая о скорой смене парадигмы на мировом рынке труда. Фильм Vice посвящен важным беседам с руководителями крупнейших производств и обычными рабочими. Цель документального проекта — выяснить, как прогрессивное развитие в сфере автоматизации и искусственного интеллекта может полностью изменить наше представление о человеческой деятельности. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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