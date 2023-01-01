Wink
Фильмы
Ветер
Актёры и съёмочная группа фильма «Ветер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ветер»

Режиссёры

Майкл Монгилло

Майкл Монгилло

Michael Mongillo
Режиссёр

Актёры

Кэролин Кэмбёрн

Кэролин Кэмбёрн

Carolyn Camburn
АктрисаClair
Филипп Карнер

Филипп Карнер

Philipp Karner
АктёрBilly
Джим Тальман

Джим Тальман

Jim Thalman
АктёрBob
Дэвис Майклс

Дэвис Майклс

Davis Mikaels
АктёрEarl
Зик Риппи

Зик Риппи

Zeke Rippy
АктёрMic
Джоэнна Бонаро

Джоэнна Бонаро

Joanna Bonaro
АктрисаVanessa
Скотт Пэрриш

Скотт Пэрриш

Scott Parrish
АктёрJohn

Сценаристы

Майкл Монгилло

Майкл Монгилло

Michael Mongillo
Сценарист
Джеймс Шарбонно

Джеймс Шарбонно

James Charbonneau
Сценарист

Продюсеры

Кэролин Кэмбёрн

Кэролин Кэмбёрн

Carolyn Camburn
Продюсер
Тейлор Уоррен

Тейлор Уоррен

Taylor Warren
Продюсер
Майкл Монгилло

Майкл Монгилло

Michael Mongillo
Продюсер

Художники

Мэтт Орефиче

Мэтт Орефиче

Matt Orefice
Художник
Джей Холлинсворт

Джей Холлинсворт

Jay Hollinsworth
Художник

Монтажёры

Тейлор Уоррен

Тейлор Уоррен

Taylor Warren
Монтажёр

Композиторы

Джонни Ли Майклс

Джонни Ли Майклс

Johnny Lee Michaels
Композитор