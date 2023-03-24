Полицейский и охранник больницы объединяются, чтобы положить конец крупному наркобизнесу в Токио — комедийный боевик с главными героями плюс-сайз. Хао — охранник в токийском госпитале, который всю жизнь был полным и терпел насмешки окружающих. Издевательства продолжаются и по сей день, и единственный человек, который поддерживает Хао, — его невероятно красивая жена. Однажды он встречает товарища по несчастью — полицейского из Гонконга Джея, поступившего в больницу в качестве пациента. После травмы на последнем задании тот набрал вес, но не растерял энтузиазма. Он не собирается лежать в палате и твердо намерен остановить местного наркобарона, притворяющегося филантропом. Хао уверен, что это его шанс наконец-то стать героем, сражающимся за справедливость, и вызывается помочь Джею. Что из этого выйдет, узнаете, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Весомая дружба» (2018) на Wink.

