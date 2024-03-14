Весна молодости
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Весна молодости

Весна молодости (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.42021, Tuime
Драма, Короткометражка20 мин18+

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О фильме

История корейского мальчишки Юры, который безответно влюблен в девочку. Трогательная казахская короткометражка, фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2022 года.
Юра учится в шестом классе в ауле, где живут только казахи. По национальности он кореец, за что ему не раз доставалось от сверстников. В казахской деревне мальчик чувствует себя как белая ворона и ничего не может с этим поделать. Юра без памяти влюбляется в премилую девочку и чего только не придумывает, чтобы добиться ее улыбки. Но красавица приглянулась не только нашему герою. За ее сердце готова побороться целая орава мальчишек.

Сможет ли главный герой обойти соперников и завоевать расположение понравившейся девочки, узнаете в короткометражной картине «Весна молодости» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

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