Веселее, мистер Ли! (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Не особо сообразительный, зато высокий и сильный мужчина по имени Чхоль-су живёт с семьёй младшего брата и по мере способностей помогает ему в лапшичной. Однажды его на улице практически похищает пожилая женщина и отвозит в больницу сдать анализы, а там выясняется, что она сама — его бывшая тёща, и у Чхоль-су есть есть 9-летняя дочь. Девочка больна лейкемией, но храбростью и решительностью не обделена, поэтому однажды сбегает из больницы, чтобы отправиться в город Тэгу. Случайно в этот момент оказавшийся рядом новоявленный папаша увязывается за ней.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb