Верзила
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Верзила

Верзила (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Tall Man
Ужасы, Драма101 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в американском городе Колд Рок, в котором на протяжении многих лет пропадают без вести дети. Местные легенды гласят, что их забирает к себе таинственный высокий человек. Жительница Колд Рок, медсестра Джулия, не верит в эти легенды до тех пор, пока однажды ночью не обнаруживает, что кровать еe сына пуста. Спустившись на первый этаж, она в ужасе видит, как некая тeмная фигура вместе с еe сыном покидает дом. Джулия бросается вслед за ними, пытаясь сделать всe возможное, чтобы вернуть сына, а заодно и получить ответы на вопросы. Кто такой этот высокий человек? И что происходит с детьми?

Страна
Канада, Франция
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb