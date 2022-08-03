Верзила (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Tall Man
Ужасы, Драма101 мин18+
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О фильме
Действие фильма разворачивается в американском городе Колд Рок, в котором на протяжении многих лет пропадают без вести дети. Местные легенды гласят, что их забирает к себе таинственный высокий человек. Жительница Колд Рок, медсестра Джулия, не верит в эти легенды до тех пор, пока однажды ночью не обнаруживает, что кровать еe сына пуста. Спустившись на первый этаж, она в ужасе видит, как некая тeмная фигура вместе с еe сыном покидает дом. Джулия бросается вслед за ними, пытаясь сделать всe возможное, чтобы вернуть сына, а заодно и получить ответы на вопросы. Кто такой этот высокий человек? И что происходит с детьми?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Паскаль
Ложье
- Актриса
Джессика
Бил
- ДФАктриса
Джоделль
Ферланд
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ДДАктёр
Джейкоб
Дейвис
- Актёр
Уильям
Б. Дэвис
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- СФАктриса
Саманта
Феррис
- ДРАктриса
Джанет
Райт
- ГСАктёр
Гарвин
Санфорд
- Сценарист
Паскаль
Ложье
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ТБКомпозитор
Тодд
Брайнтон