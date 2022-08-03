Действие фильма разворачивается в американском городе Колд Рок, в котором на протяжении многих лет пропадают без вести дети. Местные легенды гласят, что их забирает к себе таинственный высокий человек. Жительница Колд Рок, медсестра Джулия, не верит в эти легенды до тех пор, пока однажды ночью не обнаруживает, что кровать еe сына пуста. Спустившись на первый этаж, она в ужасе видит, как некая тeмная фигура вместе с еe сыном покидает дом. Джулия бросается вслед за ними, пытаясь сделать всe возможное, чтобы вернуть сына, а заодно и получить ответы на вопросы. Кто такой этот высокий человек? И что происходит с детьми?

