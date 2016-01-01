Верный (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек решил сделать романтический подарок своей девушке и подарил ей щенка. Это стало новым счастливым этапом их жизни, но не долгим. Пара попала в автокатастрофу, и единственным выжившим оказался пeс по кличке Верный. После трагедии Верный прожил 8 лет на обочине, у места катастрофы в ожидании своих хозяев. Мимо него проходило множество людей и историй. Его пытались накормить, забрать и приютить, но он Верный всегда возвращался на место аварии и был там до самого конца.



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