Верный (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Верный
Драмы57 мин6+
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Сюжет
Молодой человек решил сделать романтический подарок своей девушке и подарил ей щенка. Это стало новым счастливым этапом их жизни, но не долгим. Пара попала в автокатастрофу, и единственным выжившим оказался пeс по кличке Верный. После трагедии Верный прожил 8 лет на обочине, у места катастрофы в ожидании своих хозяев. Мимо него проходило множество людей и историй. Его пытались накормить, забрать и приютить, но он Верный всегда возвращался на место аварии и был там до самого конца.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- РКРежиссёр
Роман
Каргаполов
- МСАктриса
Мария
Суркова
- АДАктёр
Алексей
Дамрин
- ЕКАктриса
Елена
Кашкарцева
- АААктёр
Андрей
Амшинский
- ХШАктриса
Христина
Шепель
- АНАктёр
Антуан
Наджарян
- ИГАктриса
Инна
Галкина
- ЕНАктриса
Елена
Никитина
- ВДАктёр
Виктор
Дмитриев
- СВСценарист
Сергей
Вдовин
- РКСценарист
Роман
Каргаполов
- ИЛПродюсер
Игорь
Литвинов
- ИКОператор
Илья
Кардаков
- АПКомпозитор
Алексей
Пономарев
- АЯКомпозитор
Алексей
Ясков
- НДКомпозитор
Николай
Демасов