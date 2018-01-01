Биография

Антуан Наджарян — армянский и российский видеоблогер и актер. Родился в Ереване 11 марта 1975 года. Когда родители Антуана дали ему имя в честь писателя Сент-Экзюпери, они надеялись, что их сын будет заниматься литературным творчеством или выберет подобную «высокую» профессию. Но он пошел по другому пути. Наджарян с раннего детства любил наблюдать за поведением собак, а потом начал тренировать питомцев своих одноклассников и друзей. Так Антуан и стал специалистом по поведению собак. И успешным: он открыл свою школу «Искусство общения с собакой», вел передачу «Помоги своей собаке» на телеканале «Мир». Благодаря умению Антуана общаться с животными, он стал востребован как консультант фильмов и сериалов, в которых снимаются собаки. На данный момент как актер Антуан Наджарян снялся только в одном фильме — «Верный» Романа Каргаполова, который вышел на экраны в 2016 году. Кинолента понравилась зрителям, а Наджарян так ярко сыграл одну из второстепенных ролей, что можно надеяться вновь увидеть его на экране.