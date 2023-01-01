Веревка
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Веревка

Веревка (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

1948, Rope
Триллер, Драма77 мин16+

О фильме

Двое молодых людей, Брэндон Шоуи Филлип Морган безвсякой причины, дляразвлечения убивают своего приятеля-сокурсника, Дэвида Кентли, задушив еговерёвкой. Спрятав тело всундук, Брендон иФиллип устраивают вечеринку втой жеквартире. Среди приглашенных—отец Дэвида, егоневеста Жанет иих преподаватель Руперт. Входе вечеринки Филипп постепенно осознает весь ужас содеянного, аРуперт начинает подозревать неладное.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
77 мин / 01:17

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