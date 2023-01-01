Веревка (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Двое молодых людей, Брэндон Шоуи Филлип Морган безвсякой причины, дляразвлечения убивают своего приятеля-сокурсника, Дэвида Кентли, задушив еговерёвкой. Спрятав тело всундук, Брендон иФиллип устраивают вечеринку втой жеквартире. Среди приглашенных—отец Дэвида, егоневеста Жанет иих преподаватель Руперт. Входе вечеринки Филипп постепенно осознает весь ужас содеянного, аРуперт начинает подозревать неладное.
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Рейтинг
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ДДАктёр
Джон
Долл
- ФГАктёр
Фарли
Грейнджер
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- ДХАктёр
Дик
Хоган
- ЭЭАктриса
Эдит
Эвансон
- ДДАктёр
Дуглас
Дик
- ДЧАктриса
Джоан
Чэндлер
- СХАктёр
Седрик
Хардвик
- ККАктриса
Констанс
Колльер
- Актёр
Альфред
Хичкок
- ХКСценарист
Хьюм
Кронин
- АЛСценарист
Артур
Лорентс
- БХСценарист
Бен
Хект
- СБПродюсер
Сидни
Бернштейн
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ХБХудожник
Ховард
Бристоль
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури