Вера человеческая (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Люку уже за 30, но он до сих пор не вырос. Он снимает жилье вместе с другом детства Таннером и подрабатывает, продавая чай для похудения. Однажды Люку приходит в голову схема обогащения, вдохновленная успехом мно�гочисленных фильмов о христианской вере. Вместе с Таннером они задумывают снять фантастический религиозный эпик «Молитва в космосе», несмотря на то, что у них нет опыта в кинопроизводстве, да и вообще они не слишком религиозны.
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- ЛБАктёр
Люк
Барнетт
- ТТАктёр
Тэннер
Томасон
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- МЧАктриса
Маргарет
Чо
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- КСАктёр
Кристоф
Сандерс
- ККАктриса
Карли
Крэйг
- РРАктёр
Рич�ард
Рили
- МЯАктёр
Марлон
Янг
- ЛБСценарист
Люк
Барнетт
- ТТСценарист
Тэннер
Томасон
- ЖДПродюсер
Жиль
Даус
- ЛБПродюсер
Люк
Барнетт
- РБПродюсер
Райан
Бёри
- ДПМонтажёр
Дж.
Патрик Саузерн