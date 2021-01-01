Вера человеческая (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Люку уже за 30, но он до сих пор не вырос. Он снимает жилье вместе с другом детства Таннером и подрабатывает, продавая чай для похудения. Однажды Люку приходит в голову схема обогащения, вдохновленная успехом мно�гочисленных фильмов о христианской вере. Вместе с Таннером они задумывают снять фантастический религиозный эпик «Молитва в космосе», несмотря на то, что у них нет опыта в кинопроизводстве, да и вообще они не слишком религиозны.



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