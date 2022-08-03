Венди и Питер. Остров застывшего времени (фильм, 2020) смотреть онлайн

Венди и Питер. Остров застывшего времени
Венди и Питер. Остров застывшего времени
6.92020, Wendy
Фэнтези, Драма107 мин12+

О фильме

Дети сбежали от родителей на загадочный остров, где время замерло на месте. Одна из них, девочка Венди, должна понять, что для неe важнее — семья или собственная свобода.

Страна
США
Жанр
Кино для детей, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Венди и Питер. Остров застывшего времени»