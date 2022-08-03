6.92020, Wendy
Фэнтези, Драма107 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Венди и Питер. Остров застывшего времени (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Дети сбежали от родителей на загадочный остров, где время замерло на месте. Одна из них, девочка Венди, должна понять, что для неe важнее — семья или собственная свобода.
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БЗРежиссёр
Бен
Зайтлин
- ДФАктриса
Девин
Френс
- ЯМАктёр
Яшуа
Мак
- ГНАктёр
Гейдж
Накин
- ГНАктёр
Гэвин
Накин
- АКАктёр
Ахмад
Кейдж
- КМАктёр
Кшиштоф
Мейн
- РРАктёр
Ромири
Росс
- ЛЛАктёр
Лоуэлл
Лэндис
- КПАктёр
Кевин
Пью
- ШУАктёр
Шэй
Уокер
- БЗСценарист
Бен
Зайтлин
- ДДПродюсер
Дэн
Джанви
- ПМПродюсер
Пол
Мези
- ДППродюсер
Джош
Пенн
- АСАктриса дубляжа
Антонина
Степакова
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- АБАктёр дубляжа
Александр
Блинкин
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- СДХудожница
Стэйси
Джэнсен
- ЭСХудожница
Эрин
Стауб
- СКМонтажёр
Скотт
Каммингс
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- СБОператор
Стурла
Брандт Грёвлен
- Композитор
Дэн
Ромер
- БЗКомпозитор
Бен
Зайтлин