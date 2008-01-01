Velvet Revolver - Let It Roll: Live in Germany (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Это выступление Velvet Revolver снято в концертном зале Palladium в Кельне, Германия, в марте 2008 года для знаменитой немецкой телепрограммы Rockpalast. Концерт прошел в конце тура в поддержку второго альбома Libertad и за несколько дней до того, как группа ушла на перерыв после ухода вокалиста Скотта Уайланда. Большая часть концерта состоит из песен с альбома Libertad, но музыканты также исполнили композиции из первого альбома Contraband и каверы на Stone Temple Pilots и Guns N’ Roses.



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