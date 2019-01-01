Великий северный путь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в путешествие по Арктике маршрутом Семёна Дежнёва - первопроходца и первооткрывателя, в 17 веке отодвинувшего границу Российской империи далеко на Вост�ок.



Преодолев 10 тысяч километров на собаках, оленях, лодках, паралётах, рискуя жизнью и действуя вопреки обстоятельствам, Леонид прошёл от Архангельска до Берингова пролива. Всё это было нужно прожить и пережить, чтобы найти ответ на вопрос о великих событиях четырехсотлетней давности, навсегда изменивших ход российской и мировой истории.



Великий северный путь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.