Великий фокусник
Wink
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Великий фокусник
7.92011, Dai moh seut si
Драма, Мелодрама123 мин18+

Великий фокусник (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Император Юань Шикай повержен. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооружившись кто чем может, делят страну между собой, к тому же коварные японцы пытаются возродить династию Цинь. Задира Лэй - один из таких генералов. Помимо власти в стране он борется за любовь своей 7-й жены, которую, похоже не интересует ничего, кроме пропавшего отца и магических шоу.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb