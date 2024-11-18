Император Юань Шикай повержен. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооружившись кто чем может, делят страну между собой, к тому же коварные японцы пытаются возродить династию Цинь. Задира Лэй - один из таких генералов. Помимо власти в стране он борется за любовь своей 7-й жены, которую, похоже не интересует ничего, кроме пропавшего отца и магических шоу.

