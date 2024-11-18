Великий фокусник (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Император Юань Шикай повержен. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооружившись кто чем может, делят страну между собой, к тому же коварные японцы пытаются возродить династию Цинь. Задира Лэй - один из таких генералов. Помимо власти в стране он борется за любовь своей 7-й жены, которую, похоже не интересует ничего, кроме пропавшего отца и магических шоу.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДИРежиссёр
Дерек
И
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ШЛАктёр
Шон
Лау
- ЧСАктриса
Чжоу
Сюнь
- ЯНАктриса
Янь
Ни
- УГАктёр
У
Ган
- ПЧАктёр
Пол
Чунь
- ЛСАктёр
Лам
Сует
- КСАктёр
Кэнъя
Савада
- МЧАктёр
Майкл
Чэнь
- ЛХСценарист
Лау
Хо-Люн
- ДИСценарист
Дерек
И
- ПЛПродюсер
Пегги
Ли
- АЛПродюсер
Альберт
Ли
- ДЛПродюсер
Джейми
Лук
- ШНПродюсер
Ши
Наньсунь
- АЮПродюсер
Альберт
Юн
- ДДХудожница
Джесси
Дай
- КИХудожник
Кеннет
И
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон