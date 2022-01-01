«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 1 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Лекция о величине и важности личности Бернстайна. Что представляет для мировой музыкальной культуры дирижeр и композитор Леонард Бернстайн? Каков был его творческий путь, кто были его учителя и как он пришeл к успеху? Что способствовало выходу американских оркестров на европейский уровень?



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