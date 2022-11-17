Великая война екаев
Wink
Фильмы
Великая война екаев
7.22005, Yokai daisenso
Фэнтези, Приключения119 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Великая война екаев (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

Фэнтези-эпик культового режиссера Такаси Миике о мальчике, оказавшемся втянутом в противостояние духов-ёкаев и злобного демона, которое угрожает всей Японии. Мальчик Тадаси после развода родителей переезжает в небольшой город, где на традиционном фестивале его называют Великим Всадником Кирина, защитником добра. Чтобы доказать, что он действительно заслуживает такой чести, Тадаси отправляется в гору на поиски легендарного меча. В это время на город нападает Ясунори Като – демон, черпающий силы из ярости к современным японцам, истребившим местные коренные племена. Он порабощает мирных ёкаев, пополняя ими ряды своей армии. Теперь на Тадаси лежит большая ответственность – победить грозного Като.

Страна
Япония
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великая война екаев»