7.22005, Yokai daisenso
Фэнтези, Приключения119 мин12+
Великая война екаев (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Фэнтези-эпик культового режиссера Такаси Миике о мальчике, оказавшемся втянутом в противостояние духов-ёкаев и злобного демона, которое угрожает всей Японии. Мальчик Тадаси после развода родителей переезжает в небольшой город, где на традиционном фестивале его называют Великим Всадником Кирина, защитником добра. Чтобы доказать, что он действительно заслуживает такой чести, Тадаси отправляется в гору на поиски легендарного меча. В это время на город нападает Ясунори Като – демон, черпающий силы из ярости к современным японцам, истребившим местные коренные племена. Он порабощает мирных ёкаев, пополняя ими ряды своей армии. Теперь на Тадаси лежит большая ответственность – победить грозного Като.
СтранаЯпония
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТМРежиссёр
Такаси
Миике
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ХМАктёр
Хироюки
Миясако
- ТКАктриса
Тиаки
Курияма
- БСАктёр
Бунта
Сугавара
- КМАктриса
Кахо
Минами
- РНАктриса
Рико
Наруми
- ЭТАктёр
Эцуси
Тоёкава
- КИАктёр
Киёсиро
Имавано
- СИАктриса
Сэико
Иваидо
- МКАктёр
Масаоми
Кондо
- ТМСценарист
Такаси
Миике
- ХАСценарист
Хироси
Арамата
- ФИПродюсер
Фумио
Иноэ
- ЦКПродюсер
Цугухико
Кадокава
- ХЯОператор
Хидэо
Ямамото
- КЭКомпозитор
Кодзи
Эндо