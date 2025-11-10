Фильм Великая иллюзия

1860 год. Джузеппе Гарибальди возглавляет «Экспедицию Тысячи» с целью объединения Италии. Среди многочисленных завербованных солдат — сицилийцы, крестьянин Доменико Трико, эмигрировавший на север, и иллюзионист Розарио Спитале, которые пытаются любой ценой сбежать из армии. Высадившись на Сицилии, «Тысяча» вступает в бой, но превосходство армии противника заставляет великого военачальника совершить хитрый маневр, в который оказываются втянуты и двое дезертиров.

