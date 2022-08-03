Мистический фильм ужасов о суевериях и человеческих страхах для фанатов Роберта Эггерса. «Ведьмы», фильм 2017 года, доступен по подписке на Wink. Австро-немецкий хоррор впервые был показан на Фестивале фильмов фантастической тематики Fantastic Fest в американском городе Остин.



15 век, Австрия. Чума забирает все больше жизней в городах и селах. Мать с дочерью Альбрун живут изолированно от своей деревни: далеко в лесу они занимаются хозяйством, пасут коз и ведут спокойную жизнь. Однажды ночью к ним приходит толпа людей в козьих шкурах. Незваные гости уверенны, что мать и дочь — ведьмы. Этот визит запускает череду событий, превращающих жизнь Альбрун в ночной кошмар.



Сможет ли Альбрун противостоять человеческим предрассудкам?


