О фильме
Мистический фильм ужасов о суевериях и человеческих страхах для фанатов Роберта Эггерса. «Ведьмы», фильм 2017 года, доступен по подписке на Wink. Австро-немецкий хоррор впервые был показан на Фестивале фильмов фантастической тематики Fantastic Fest в американском городе Остин.
15 век, Австрия. Чума забирает все больше жизней в городах и селах. Мать с дочерью Альбрун живут изолированно от своей деревни: далеко в лесу они занимаются хозяйством, пасут коз и ведут спокойную жизнь. Однажды ночью к ним приходит толпа людей в козьих шкурах. Незваные гости уверенны, что мать и дочь — ведьмы. Этот визит запускает череду событий, превращающих жизнь Альбрун в ночной кошмар.
Сможет ли Альбрун противостоять человеческим предрассудкам? Смотреть фильм «Ведьмы» 2017 года онлайн можно в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЛФРежиссёр
Лукас
Файгелфелд
- АКАктриса
Александра
Квен
- СПАктёр
Селина
Питер
- КМАктриса
Клаудия
Мартини
- ТПАктриса
Таня
Петровски
- ХМАктёр
Хаймон
Мария Буттингер
- ТПАктёр
Томас
Петруо
- ЛФСценарист
Лукас
Файгелфелд
- ЛФПродюсер
Лукас
Файгелфелд
- СЛПродюсер
Саймон
Любински
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман