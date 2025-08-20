Ведьмы (фильм, 1996) смотреть онлайн

Фильм«Ведьмы»1996 года—сатиричная драма сПенелопой Крус оженщинах, ихдружбе иабсурдных ситуациях, связанных смагией иповседневной жизнью.



Три подруги—Пакита, Патрисия иЛусия—живут вМадриде исталкиваются сбытовыми проблемами: любовь, деньги, работа. Ихжизнь принимает неожиданный поворот, когда они случайно находят книгу заклинаний ирешают попробовать«магию», чтобы решить свои проблемы. Это приводит кчереде комичных ситуаций, которые высвечивают характеры иотношения подруг.Фильм балансирует между юмором идрамой, показывая, как женщины справляются схаосом, который самиже создают.



«Ведьмы»—фильм, хорошо отражающий дух испанского кино90-х. Если вылюбите европейское кино того времени, картина порадует вас яркими красками идушевностью сузнаваемыми бытовыми ситуациями.

