Ведьма из Блэр: Новая глава (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Blair Witch
Драмы, Ужасы85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
После обнаружения загадочной видеозаписи у Джеймса появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с группой друзей он решается отправиться в лес Блэк Хиллз, известный по легенде о ведьме из Блэр. Но никакая самая страшная легенда не сравнится с тем кошмаром, который ждет их в реально�сти.
Также доступна английская звуковая дорожка
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЧАРежиссёр
Чан
Ань Хунг
- Актриса
Одри
Тоту
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- Актёр
Пьер
Деладоншам
- ИЖАктриса
Ирен
Жакоб
- Актёр
Арье
Вортхальтер
- ВСАктриса
Валери
Стро
- Актриса
Филиппин
Леруа-Больё
- ЧНАктриса
Чан
Ну Йен Кхе
- ЧАСценарист
Чан
Ань Хунг
- АФСценарист
Алиса
Ферне
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЧНХудожница
Чан
Ну Йен Кхе
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин