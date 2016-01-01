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Ведьма из Блэр: Новая глава

Ведьма из Блэр: Новая глава (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Blair Witch
Драмы, Ужасы85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После обнаружения загадочной видеозаписи у Джеймса появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с группой друзей он решается отправиться в лес Блэк Хиллз, известный по легенде о ведьме из Блэр. Но никакая самая страшная легенда не сравнится с тем кошмаром, который ждет их в реальности.
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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава»

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