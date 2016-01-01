Ведьма из Блэр: Новая глава (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

После обнаружения загадочной видеозаписи у Джеймса появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с группой друзей он решается отправиться в лес Блэк Хиллз, известный по легенде о ведьме из Блэр. Но никакая самая страшная легенда не сравнится с тем кошмаром, который ждет их в реально�сти.

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