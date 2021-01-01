Вечный заключенный (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм Алекса Гибни («Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине») о том, как далеко может зайти ЦРУ. «Вечный заключенный» — это честный и очень внимательный взгляд на историю палестинца по имени Абу Зубайда, которого в начале нулевых обвинили в терроризме. Он был первым человеком, подвергшимся «усиленным методам допроса». Его подвергали воздействию «белым шумом», били, пытали водой и бессонницей. Поскольку все это происходило не на территории США, предполагалось, что американцы не понесут за эти действия никакой ответственности. Однако в деле было замешано несколько стран, и Абу обратился в Европейский суд по правам человека. Фильм содержит уникальные материалы с места событий, интервью бывших агентов ФБР и эксклюзивные записи допроса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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