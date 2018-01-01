Wink
Вечерний экспресс Сансет Лимитед
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечерний экспресс Сансет Лимитед»

Режиссёры

Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
Режиссёр

Актёры

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрBlack
Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
АктёрWhite

Сценаристы

Кормак Маккарти

Cormac McCarthy
Сценарист

Продюсеры

Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
Продюсер
Уэсли А. Оливер

Wesley A. Oliver
Продюсер

Художники

Лин Паоло

Lyn Paolo
Художница
Венди Озолс-Барнс

Wendy Ozols-Barnes
Художница

Монтажёры

Роберто Сильви

Roberto Silvi
Монтажёр

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор