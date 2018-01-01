Wink
Фильмы
Вечеринка Дейва Шаппелла
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка Дейва Шаппелла»

Режиссёры

Мишель Гондри

Michel Gondry
Режиссёр

Актёры

Дэйв Шаппелл

Dave Chappelle
Актёр
Эрика Баду

Erykah Badu
Актриса
Ясин Бей

Yasiin Bey
Актёр
Биг Дэдди Кэйн

Big Daddy Kane
Актёр
Билал

Bilal
Актёр
Коуди Чеснатт

Cody ChesnuTT
Актёр
Кейшия Коул

Keyshia Cole
Актриса
Коммон

Common
Актёр
Джерри «Уондер» Дюплессис

Jerry «Wonder» Duplessis
Актёр

Сценаристы

Дэйв Шаппелл

Dave Chappelle
Сценарист

Продюсеры

Мустафа Абуэльхиджа

Mustafa Abuelhija
Продюсер
Дэйв Шаппелл

Dave Chappelle
Продюсер
Боб Яри

Bob Yari
Продюсер

Монтажёры

Джефф Бьюкэнэн

Jeff Buchanan
Монтажёр
Сара Флэк

Sarah Flack
Монтажёр

Операторы

Эллен Кёрас

Ellen Kuras
Оператор

Композиторы

Кори Смит

Cory Smith
Композитор