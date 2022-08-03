Вечеринка Дейва Шаппелла (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Block Party
Документальный, Комедия98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Популярный американский комик Дэйв Шаппелл хочет провести уникальную вечеринку. Он вербует на нее гостей отовсюду. Заодно Дэйв щедро делится шутками, приколами, своими наблюдениями о мире и о самом себе…
СтранаКанада, Франция
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Гондри
- ДШАктёр
Дэйв
Шаппелл
- ЭБАктриса
Эрика
Баду
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- БДАктёр
Биг
Дэдди Кэйн
- БАктёр
Билал
- КЧАктёр
Коуди
Чеснатт
- ККАктриса
Кейшия
Коул
- Актёр
Коммон
- Д«Актёр
Джерри
«Уондер» Дюплессис
- ДШСценарист
Дэйв
Шаппелл
- МАПродюсер
Мустафа
Абуэльхиджа
- ДШПродюсер
Дэйв
Шаппелл
- Продюсер
Боб
Яри
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- КСКомпозитор
Кори
Смит