Вчера, сегодня, завтра (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни исполнили здесь по три роли в трех комедийных новеллах о том, как итальянские женщины добиваются желаемого с помощью своей сексуальной привлекательности.



Очень эротично выглядит Лорен, сыгравшая: жену безработного, вынужденную торговать контрабандными сигаретами, и рожать детей одного за другим, чтобы судебные приставы не описали имущество; эгоистичную светскую даму, выкидывающую своего любовника из автомобиля из-за ерунды; девицу легкого поведения, дающую обет целомудрия на целую неделю в тот момент, когда приехавший к ней любовник уже готов удушить ее в порыве страсти.



Во всех этих историях несчастный герой Марчелло Мастроянни пасует перед животной энергией своей пассии.

