Вавилон (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Cупруги Ричард и Сюзан переживают рагедию во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками.В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, от�правляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко не из легких...



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