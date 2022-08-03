Вальс для Моники (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.92013, Monica Z
Драма, Музыка107 мин18+
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О фильме
Моника, девушка из маленького шведского городка, мечтала о ярких огнях джазовых ночных клубов. И ее мечта сбылась — она стала известной певицей и актрисой золотой эпохи джаза. Поклонники боготворят ее, но глубоко внутри она несчастна. За ней шлейфом тянутся разбитые сердца и невыполненные обещания. Утро Моника встречает в одиночестве, с коктейлем в руке, и осознает, что назад пути нет.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПФРежиссёр
Пер
Флю
- ЭМАктриса
Эдда
Магнасон
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- ЧБАктёр
Челль
Бергквист
- ВВАктриса
Вера
Витали
- ОТАктёр
Оскар
Тунберг
- НХАктриса
Надя
Христианссон
- СЮАктриса
Сесилия
Юнг
- ФЛАктёр
Фредрик
Линдборг
- МССценарист
Моника
Сеттерлунд
- ПБСценарист
Питер
Бирро
- ПФСценарист
Пер
Флю
- ЛРПродюсер
Лена
Ренберг
- АКПродюсер
Анна
Карлстен
- КМХудожница
Келли
МакГихи
- ЭУХудожница
Эми
Уильямс
- ЭКОператор
Эрик
Кресс