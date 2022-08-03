Вальс для Моники
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Вальс для Моники

Вальс для Моники (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.92013, Monica Z
Драма, Музыка107 мин18+

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О фильме

Моника, девушка из маленького шведского городка, мечтала о ярких огнях джазовых ночных клубов. И ее мечта сбылась — она стала известной певицей и актрисой золотой эпохи джаза. Поклонники боготворят ее, но глубоко внутри она несчастна. За ней шлейфом тянутся разбитые сердца и невыполненные обещания. Утро Моника встречает в одиночестве, с коктейлем в руке, и осознает, что назад пути нет.

Страна
Швеция
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вальс для Моники»