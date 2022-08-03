Вальс для Моники (фильм, 2013) смотреть онлайн

Моника, девушка из маленького шведского городка, мечтала о ярких огнях джазовых ночных клубов. И ее мечта сбылась — она стала известной певицей и актрисой золотой эпохи джаза. Поклонники боготворят ее, но глубоко внутри она несчастна. За ней шлейфом тянутся разбитые сердца и невыполненные обещания. Утро Моника встречает в одиночестве, с коктейлем в руке, и осознает, что назад пути нет.

