В ядерном тылу (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фильм рассказывает про атомное прошлое Сент-Луиса, Миссури. Этот город всем известен из-за того, что там располагался самый крупный центр обработки урана, который использовался для создания атомной бомбы. Также в фильме поднимаются проблемы правительственной и корпоративной халатности, которые ведут к незаконному демпингу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

