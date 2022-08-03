В ядерном тылу (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Atomic Homefront
Документальный91 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает про атомное прошлое Сент-Луиса, Миссури. Этот город всем известен из-за того, что там располагался самый крупный центр обработки урана, который использовался для создания атомной бомбы. Также в фильме поднимаются проблемы правительственной и корпоративной халатности, которые ведут к незаконному демпингу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.4 IMDb