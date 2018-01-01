Wink
В тисках предательства
Актёры и съёмочная группа фильма «В тисках предательства»

Актёры и съёмочная группа фильма «В тисках предательства»

Режиссёры

Викрам Бхатт

Режиссёр

Актёры

Камал Адиб

Актёр
Бобби Деол

АктёрAvinash Malhotra
Лара Датта

АктрисаMrs. Sanjana Malhotra
Милинд Гунаджи

АктёрProsecutor Sanjay Pathak
Хаснан Хидерабадвала

АктёрCrime officer
Шакти Капур

АктёрChamanlal
Фирдош Мевавала

Актёр
Гуль Кират Панаг

АктрисаSonia
Вивек Шок

АктёрHarry (Taxi driver)
Милинд Соман

АктёрRohit

Сценаристы

Викрам Бхатт

Сценарист

Продюсеры

Анураг Сингх

Продюсер

Композиторы

Радж Ананд Ананд

Композитор
Ану Малик

Композитор