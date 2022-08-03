В тисках предательства (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Jurm
Триллер, Драма148 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВБРежиссёр
Викрам
Бхатт
- КААктёр
Камал
Адиб
- БДАктёр
Бобби
Деол
- ЛДАктриса
Лара
Датта
- МГАктёр
Милинд
Гунаджи
- ХХАктёр
Хаснан
Хидерабадвала
- ШКАктёр
Шакти
Капур
- ФМАктёр
Фирдош
Мевавала
- ГКАктриса
Гуль
Кират Панаг
- ВШАктёр
Вивек
Шок
- МСАктёр
Милинд
Соман
- ВБСценарист
Викрам
Бхатт
- АСПродюсер
Анураг
Сингх
- РАКомпозитор
Радж
Ананд Ананд
- АМКомпозитор
Ану
Малик