В тисках предательства
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В тисках предательства

В тисках предательства (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Jurm
Триллер, Драма148 мин18+

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О фильме

Уличив жену Санджану во лжи и измене, предприниматель Авинаш пытается объясниться с ней, но не добившись ничего, раздосадованный, напивается. Наутро его арестовывает полиция по подозрению в убийстве Санджаны.

Страна
Индия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb