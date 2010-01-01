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В серфинге - только девушки

В серфинге - только девушки (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, В серфинге - только девушки
24 мин12+

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Сюжет

Бывшие участницы турнира WCT София Миланович и Сэлли Фицгиббонс вместе с чемпионкой по серфингу на больших волнах Майей Габейра и юниоркой Надей де Коль вриняли участие в подготовленном компанией Red Bull пятидневном тренировочном сборе для девушек-серферов в Лиме, Перу. Программа сборов предусматривала интенсивные тренировки.

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Информация

Страна
Австрия
Качество
SD

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