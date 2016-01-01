В постели с Викторией (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Victoria
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Виктория пытается начать новую жизнь — взять себя в руки, разобраться с любовниками, больше спать и лучше питаться. Только вот бывший, обратившийся к ней за помощью, не помогает навести порядок. А другой возлюбленный, возомнивший себя популярным писателем, посвящает всю сеть в подробности ее �интимной жизни...
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb