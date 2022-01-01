В поисках зверя (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Николас Кейдж в драматическом вестерне о неопытном юноше, отправившемся в опасную экспедицию за шкурами бизонов. 1874 год. Уилл разочаровывается в своих перспективах в Гарварде и едет в Канзас в поисках настоящей американской жизни. В маленьком городишке он встречает Миллера — опытного охотника на бизонов, который знает место, где можно найти много добычи. Уилл дает деньги на экспедицию и вместе с Миллером, поваром Хогом и свежевателем Фредом выдвигается в двухнедельный горный поход. В дороге всем придется непросто, а Уилл столкнется с настоящей жестокостью дикой природы и выживания. Присоединиться к путешествию можно, если смотреть «В поисках зверя» — фильм 2023 года на Wink доступен онлайн.
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Информация
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Гейб
Польски
- Актёр
Николас
Кейдж
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- Актёр
Ксандер
Беркли
- ПРАктёр
Пол
Рейси
- РКАктриса
Рэйчел
Келлер
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Мейсон
- ХХАктриса
Харпер
Хофстад
- БХАктёр
Бекетт
Хофстад
- ДВАктёр
Дункан
Везейн
- ГПСценарист
Гейб
Польски
- ЛССценарист
Лиам
Сатр-Мелой
- ЛЛХудожница
Лора
Лово
- НПМонтажёр
Ник
Пеццилло
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг