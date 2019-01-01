В поисках древнего артефакта (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключенческий триллер об археологе, чья семья страдает от проклятия древнего демона. В одной из ролей — Уильям Шетнер. Джон Брок — археолог, который возвращается домой после неудачной экспедиции, где он потерял друга, пытаясь найти ценный артефакт. Только с его помощью можно справиться с Инаном — демоном из самого ада, проклятие которого лежит на его семье уже несколько поколений. По возвращении Джона начинают терзать жуткие видения — он понимает, что артефакт действительно расположен в пещере, где он побывал во время похода. Но он не сможет получить его без помощи семьи, а в особенности — без отца, с которым он уже давно утратил связь. В видеосервисе Wink вы можете смотреть фильм «В поисках древнего артефакта» (2019) онлайн.



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