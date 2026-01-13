Последняя встреча бизнесмена и его бывшей девушки заканчивается напряженным противостоянием с участием полиции и неизвестных преступников. О событиях этого вечера с разных точек зрения расскажет «В паутине времени» — смотреть криминальный триллер из Колумбии будет интересно поклонникам детективных интриг и тайн, которые не раскрываются до самого конца.



Бизнесмен Хоакин Лара приходит в ресторан, где его ждет бывшая девушка Нина. Она сообщает, что хочет уехать в Австралию и начать жизнь с чистого листа, и Хоакин не собирается ее останавливать. Тем временем он получает серию странных сообщений с требованием обнародовать компромат на других посетителей ресторана. В противном случае, Нина умрет, как только выйдет из здания. Хоакин решает играть по правилам, однако в происходящем оказывается замешано гораздо больше людей, чем казалось до этого, и каждый из них преследует свои цели.



Кто автор таинственных посланий и что об этом знает Нина, вы узнаете, когда будете смотреть «В паутине времени» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

