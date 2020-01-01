В ловушке (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Франко-бельгийский триллер, который убедит вас, что уезжать из бара с незнакомцем – плохая идея. Желая развеяться после тяжелой рабочей недели, Ева отправляется в бар. И, конечно, к ней пристает неприятный пьяница. Но в заведении находится симпатичный смельчак, который спасает девушку от нену�жного внимания. Пара коктейлей, веселые танцы – и вот она уже целуется с незнакомцем на заднем сиденье машины. Правда, Ева не знает, что обворожительный мужчина на самом деле жестокий маньяк, у которого имеются на нее особые планы. Доживет ли Ева до утра?



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