В белом плену
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В белом плену

В белом плену (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.22012, Into the White
Драмы, Военные99 мин12+

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Сюжет

Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей.

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Информация

Страна
Франция, Норвегия, Швеция
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb