В Арктику (фильм, 2023) смотреть онлайн

Путешествие в один из самых загадочных и враждебных для человека регионов Земли в поисках его уникальных секретов. Документальный проект «В Арктику» — фильм Леонида Круглова, объединивший в себе истории из 17 экспедиций и материалы за семь лет съемок.



Однажды Леонид Круглов, знаменитый путешественник и документалист, отправился в далекую Арктику, чтобы найти там нарвалов — животных, прозванных морскими единорогами. То, что должно было стать одиночной экспедицией, обернулось целой серией исследований, встреч с героями-первопроходцами и погружением в загадки местной природы.



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