В Арктику
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В Арктику (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.42023, В Арктику
Документальный108 мин18+
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О фильме

Путешествие в один из самых загадочных и враждебных для человека регионов Земли в поисках его уникальных секретов. Документальный проект «В Арктику» — фильм Леонида Круглова, объединивший в себе истории из 17 экспедиций и материалы за семь лет съемок.

Однажды Леонид Круглов, знаменитый путешественник и документалист, отправился в далекую Арктику, чтобы найти там нарвалов — животных, прозванных морскими единорогами. То, что должно было стать одиночной экспедицией, обернулось целой серией исследований, встреч с героями-первопроходцами и погружением в загадки местной природы.

Увидеть незабываемые пейзажи и познакомиться со смелыми путешественниками поможет фильм «В Арктику» 2023 года. Смотреть онлайн его можно на Wink.

В Арктику смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

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