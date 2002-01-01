В Америке (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, In America
Драмы101 мин12+
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Сюжет
Семья театрального актера Джонни переезжает из Ирландии в Нью-Йорк, чтобы начать свою жизнь заново и избавиться от призраков прошлого. Без денег и с имуществом в виде пары чемоданов, старой машины и видеокамеры, но полные оптимизма и веры в свои силы, Джонни и его жена Сара пытаются адаптироваться к жестоким и странным нравам Нью-Йорка.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актриса
Сара
Болгер
- ЭБАктриса
Эмма
Болгер
- НДАктёр
Нил
Джонс
- РКАктёр
Рэндолл
Карлтон
- ККАктёр
Киаран
Кронин
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Эрнандес
- НХАктёр
Най
Херон
- Сценарист
Джим
Шеридан
- НШСценарист
Наоми
Шеридан
- КШСценарист
Кёрстен
Шеридан
- АЛПродюсер
Артур
Лаппин
- Продюсер
Джим
Шеридан
- НХПродюсер
Най
Херон
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- ГФКомпозитор
Гэвин
Фрайдей
- МСКомпозитор
Морис
Сизер