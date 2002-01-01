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В Америке

В Америке (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, In America
Драмы101 мин12+

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Сюжет

Семья театрального актера Джонни переезжает из Ирландии в Нью-Йорк, чтобы начать свою жизнь заново и избавиться от призраков прошлого. Без денег и с имуществом в виде пары чемоданов, старой машины и видеокамеры, но полные оптимизма и веры в свои силы, Джонни и его жена Сара пытаются адаптироваться к жестоким и странным нравам Нью-Йорка.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В Америке»

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