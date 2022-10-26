Малобюджетный хоррор-слэшер «Ужасающий» — фильм, который не раз заставит вас вздрогнуть от страха.



В ночь на Хэллоуин подруги Тара и Дон сталкиваются на улице с клоуном Артом. Сначала чудак в мертвенно-белым лицом кажется просто странным, но вскоре девушки понимают, что он опасен. Арт преследует жертв по темным улицам и заброшенным зданиям, жестоко расправляясь со всеми, кто встретится ему на пути. Постепенно становится ясно, что клоун — не просто маньяк, а нечто гораздо более жуткое.



Натуралистичные сцены убийств заставляют вспомнить хорроры 1980-х, и от происходящего на экране временами становится не по себе. Смотреть «Ужасающий» стоит только людям со стальными нервами. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

