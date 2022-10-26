Фильм Ужасающий (2018)
О фильме
Малобюджетный хоррор-слэшер «Ужасающий» — фильм, который не раз заставит вас вздрогнуть от страха.
В ночь на Хэллоуин подруги Тара и Дон сталкиваются на улице с клоуном Артом. Сначала чудак в мертвенно-белым лицом кажется просто странным, но вскоре девушки понимают, что он опасен. Арт преследует жертв по темным улицам и заброшенным зданиям, жестоко расправляясь со всеми, кто встретится ему на пути. Постепенно становится ясно, что клоун — не просто маньяк, а нечто гораздо более жуткое.
Натуралистичные сцены убийств заставляют вспомнить хорроры 1980-х, и от происходящего на экране временами становится не по себе. Смотреть «Ужасающий» стоит только людям со стальными нервами. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэмиен
Леоне
- ДКАктриса
Дженна
Кэнелл
- ССАктриса
Саманта
Скаффиди
- ДХАктёр
Дэвид
Ховард Торнтон
- ККАктриса
Катрин
Коркоран
- ПМАктриса
Пуйа
Мохсени
- ММАктёр
Мэтт
Макаллистер
- МЛАктёр
Майкл
Ливи
- КМАктриса
Кэти
Магуайр
- ДКАктёр
Джино
Кафарелли
- КДАктёр
Кори
Дювал
- ДЛСценарист
Дэмиен
Леоне
- ФФПродюсер
Фил
Фальконе
- ДЛПродюсер
Дэмиен
Леоне
- ДФПродюсер
Джо
Фальконе
- ДЛМонтажёр
Дэмиен
Леоне