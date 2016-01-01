Узел смерти (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Несколько лет назад небольшой религиозный городок потрясла серия убийств женщин. Маньяк уже 10 лет не давал о себе знать, его так и не поймали, а община каждый год проводит день памяти жертв убийцы. Подросток Тайлер живёт в небогатой, но дружной и счастливой семье, и считает отца идеалом для подражания. Однажды парень находит непристойную вырезку из журнала, а затем и стопку изданий и фотографию одной из жертв маньяка в сарае отца, который тот все время держит под замком. Подружившись с местной девушкой, одержимой поимкой серийного убийцы, Тайлер начинает изучать детали тех давних преступлений, чтобы выяснить — причастен его отец к убийствам или нет.
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дункан
Скайлз
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- МБАктриса
Мэдисен
Бити
- БШАктриса
Бренна
Шерман
- ЛШАктёр
Лэнс
Шантилс-Уэртц
- КПАктриса
Кэт
Перес
- МААктёр
Марк
А. Нэш
- МУАктёр
Майкл
Уррикья
- КДСценарист
Кристофер
Д. Форд
- КДПродюсер
Кристофер
Д. Форд
- КРПродюсер
Коуди
Райдер
- ДСПродюсер
Дункан
Скайлз
- ББПродюсер
Боб
Берни
- МВКомпозитор
Мэтт
Велигдан