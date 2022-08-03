Утро без отметок (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Утро без отметок
Комедия, Семейный65 мин0+

Веселый и поучительный фильм про шестилетнего Глеба, нежелающего посещать детский сад. Выменяв у первоклассника школьную форму на перочинный нож, Глеб вместо друга 1 сентября пришел в школу...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb