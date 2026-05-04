Усы (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, La moustache
Драма, Детектив85 мин18+
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О фильме
Однажды вечером Марк решил сбрить усы. Глядя в зеркало на свой новый облик, он предвкушает реакцию своей жены Аньез. Однако Аньез не замечает произошедшей перемены ни сейчас, ни на последующем ужине у знакомых. Мало того, во время ужина друзья Серж и Надя и их дочь Лара тоже не заметили произошедшей перемены. Марк теряется в догадках — это розыгрыш? Он раздражен и обижен и устраивает жене сцену. Однако Аньез не может понять в чем дело — ведь Марк, по её словам, никогда не носил усов…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эммануэль
Каррер
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ИЖАктёр
Ипполит
Жирардо
- СМАктриса
Силия
Малки
- МПАктриса
Маша
Поликарпова
- ФКАктриса
Фантин
Камю
- ФИАктёр
Фридерик
Имберти
- ББАктриса
Брижитт
Бемоль
- Актёр
Дени
Меноше
- ЭМАктриса
Элизабет
Марр
- ТЛАктриса
Тереза
Ли
- АХАктёр
Ау
Хин-Вай
- ГЧАктёр
Гари
Чунг Куо Чан
- ПХАктёр
Перри
Хо
- ХСАктёр
Хунг
Сиу
- ХПАктёр
Хеи
Пун Юэнь
- ХДАктриса
Хелен
Девинк
- ЖБАктёр
Жером
Бертен
- ККАктриса
Камилль
Котт
- ТРАктёр
Тьерри
Ролан
- ЖБСценарист
Жером
Божур
- ЭКСценарист
Эммануэль
Каррер
- ЭТПродюсер
Энн-Доминик
Туссэн
- РЛПродюсер
Ромен
Ле Гран
- ЭТПродюсер
Эллиот
Тун
- ФДХудожница
Франсуаза
Дюпертью
- ЭТХудожница
Элизабет
Тавернье
- ККМонтажёр
Камилль
Котт
- ПБОператор
Патрик
Блосье
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс