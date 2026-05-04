Усы (фильм, 2005) смотреть онлайн

Однажды вечером Марк решил сбрить усы. Глядя в зеркало на свой новый облик, он предвкушает реакцию своей жены Аньез. Однако Аньез не замечает произошедшей перемены ни сейчас, ни на последующем ужине у знакомых. Мало того, во время ужина друзья Серж и Надя и их дочь Лара тоже не заметили произошедшей перемены. Марк теряется в догадках — это розыгрыш? Он раздражен и обижен и устраивает жене сцену. Однако Аньез не может понять в чем дело — ведь Марк, по её словам, никогда не носил усов…

