Уроки испанского (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Обеспеченный калифорниец Адам получает в подарок на День рождения 100 онлайн-уроков испанского языка, призванных напомнить ему о юношеских приключениях в Мексике. Сначала мужчина относится к занятиям с улыбчив�ой учительницей из Коста-Рики с юмором и без особого рвения. Однако семейная трагедия всe меняет – уроки испанского становятся для Адама заменой психотерапии и способом не сойти с ума от горя.



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