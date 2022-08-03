Ура! У нас каникулы! (фильм, 1972) смотреть онлайн
8.21972, Ура! У нас каникулы!
Кино для детей, Для самых маленьких66 мин12+
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О фильме
Немецкие школьники подружились со сверстниками из России, приехавшими в немецкий город Котбус на слет пионеров стран Европы, Азии и Африки. А некоторое время спустя группа немецких школьников приезжает в Москву. Их сверстник Валера Степанов показывает им свой город...
СтранаСССР, Германия
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Беренштейн
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- ВЗАктёр
Валерий
Зубарев
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ВРАктёр
Владимир
Рецептер
- ИБАктриса
Ирина
Бунина
- ФДАктёр
Фриц
Диц
- ТКАктриса
Траудл
Куликовски
- АСАктриса
Алена
Сеплянская
- ВКАктёр
Владимир
Кувшинов
- ААСценарист
Анатолий
Алексин
- ВАСценарист
Владимир
Амлинский
- ВБСценарист
Владимир
Беренштейн
- АИСценарист
Александр
Иванов
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ГЧКомпозитор
Г.
Черный