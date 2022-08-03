Ура! У нас каникулы!
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Ура! У нас каникулы!

Ура! У нас каникулы! (фильм, 1972) смотреть онлайн

8.21972, Ура! У нас каникулы!
Кино для детей, Для самых маленьких66 мин12+

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О фильме

Немецкие школьники подружились со сверстниками из России, приехавшими в немецкий город Котбус на слет пионеров стран Европы, Азии и Африки. А некоторое время спустя группа немецких школьников приезжает в Москву. Их сверстник Валера Степанов показывает им свой город...

Страна
СССР, Германия
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ура! У нас каникулы!»