Ура! У нас каникулы! (фильм, 1972) смотреть онлайн

Немецкие школьники подружились со сверстниками из России, приехавшими в немецкий город Котбус на слет пионеров стран Европы, Азии и Африки. А некоторое время спустя группа немецких школьников приезжает в Москву. Их сверстник Валера Степанов показывает им свой город...

